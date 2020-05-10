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75 лет Великой Победы
2020-05-10T14:20
https://ria.ru/20200510/1571246232.html
Годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен отметили в режиме онлайн
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/14/1551341485_0:937:2048:2089_1036x0_80_0_0_cad72b29bec51eb155afb326791fca74.jpg
РИА Новости

Годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен отметили в режиме онлайн

14:20 10.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Памятная церемония в мемориальном комплексе "Маутхаузен", посвященная 75-летию освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей, прошла в воскресенье в виртуальном формате из-за ситуации с коронавирусом.
Церемония, которую посещают тысячи человек, проходит в мемориале ежегодно с 1946 года, но в этом году из-за пандемии COVID-19 и мер правительства Австрии мероприятие не могло состояться в привычном формате.
На виртуальной церемонии зрителю показали исторические кадры, многочисленные видеопослания со всего мира, включая обращения выживших узников концлагеря, исполнили итальянскую народную песню "Белла чао", которую пели участники движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны.
В рамках виртуального торжества посол России в Австрии Дмитрий Любинский также обратился с видеопосланием. Он напомнил, что 75 лет назад Красная Армия взяла штурмом Берлин и поставила победную точку в войне. Свой вклад в общую победу внесли союзники и антифашисты многих стран, отметил Любинский.
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
5 мая, 16:31
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль75 лет назад были освобождены пленники концлагеря Маутхаузен.
"Тысячи узников нацистских концлагерей обрели долгожданную свободу. Они смогли выжить там, где, казалось, выжить невозможно. В "Маутхаузене" были зверски замучены 122 тысячи человек различных национальностей. 32 180 были гражданами Союза ССР. У преступлений нацизма нет срока давности. Мы обязаны помнить, какой ценой была одержана Победа", - заявил посол.
В конце виртуального празднества прозвучало приглашение посетить памятную церемонию в "Маутхаузене" в 2021 году.
Концлагерь "Маутхаузен" был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как "Маутхаузен-Гузен", в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
Пятого мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии
5 февраля, 09:41
Австрийка рассказала о спасении из Маутхаузена советских офицеров
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75 лет Великой ПобедыМаутхаузенДмитрий ЛюбинскийАвстрияВ мире
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