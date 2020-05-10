Годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен отметили в режиме онлайн

ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Памятная церемония в мемориальном комплексе " Памятная церемония в мемориальном комплексе " Маутхаузен ", посвященная 75-летию освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей, прошла в воскресенье в виртуальном формате из-за ситуации с коронавирусом.

Церемония, которую посещают тысячи человек, проходит в мемориале ежегодно с 1946 года, но в этом году из-за пандемии COVID-19 и мер правительства Австрии мероприятие не могло состояться в привычном формате.

На виртуальной церемонии зрителю показали исторические кадры, многочисленные видеопослания со всего мира, включая обращения выживших узников концлагеря, исполнили итальянскую народную песню "Белла чао", которую пели участники движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны.

В рамках виртуального торжества посол России в Австрии Дмитрий Любинский также обратился с видеопосланием. Он напомнил, что 75 лет назад Красная Армия взяла штурмом Берлин и поставила победную точку в войне. Свой вклад в общую победу внесли союзники и антифашисты многих стран, отметил Любинский.

"Тысячи узников нацистских концлагерей обрели долгожданную свободу. Они смогли выжить там, где, казалось, выжить невозможно. В "Маутхаузене" были зверски замучены 122 тысячи человек различных национальностей. 32 180 были гражданами Союза ССР. У преступлений нацизма нет срока давности. Мы обязаны помнить, какой ценой была одержана Победа", - заявил посол.

В конце виртуального празднества прозвучало приглашение посетить памятную церемонию в "Маутхаузене" в 2021 году.

Концлагерь "Маутхаузен" был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как "Маутхаузен-Гузен", в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.