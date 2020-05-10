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2020-05-10T16:07
https://ria.ru/20200510/1571246073.html
В Москве и области на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры
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РИА Новости

В Москве и области на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры

14:15 10.05.2020 (обновлено: 16:07 10.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена
Автоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена
© РИА Новости / Максим Блинов
Автоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Санитайзеры для дезинфекции рук установят на 120 станциях пригородной железной дороги в Москве и Подмосковье за счёт средств правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
московском метро уже установили 1136 санитайзеров на 192 станциях. Установка санитайзеров продолжается. Теперь и на 120 станциях пригородной железной дороги установят санитайзеры для дезинфекции рук за счёт средств правительства Москвы", - говорится в сообщении.
Первые автоматические диспенсеры с антисептиком появились в московском метро в конце апреля на Щелковской, Комсомольской (Кольцевая) и Белорусской (Кольцевая и Замоскворецкая) станциях. Кроме того, ещё в середине марта дезинфицирующим средством обеспечили всех кассиров метро.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковский метрополитенОбщество
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