В Москве и области на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры

Первые автоматические диспенсеры с антисептиком появились в московском метро в конце апреля на Щелковской, Комсомольской (Кольцевая) и Белорусской (Кольцевая и Замоскворецкая) станциях. Кроме того, ещё в середине марта дезинфицирующим средством обеспечили всех кассиров метро.