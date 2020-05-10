В Москве и области на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Санитайзеры для дезинфекции рук установят на 120 станциях пригородной железной дороги в Москве и Подмосковье за счёт средств правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В московском метро уже установили 1136 санитайзеров на 192 станциях. Установка санитайзеров продолжается. Теперь и на 120 станциях пригородной железной дороги установят санитайзеры для дезинфекции рук за счёт средств правительства Москвы", - говорится в сообщении.
Первые автоматические диспенсеры с антисептиком появились в московском метро в конце апреля на Щелковской, Комсомольской (Кольцевая) и Белорусской (Кольцевая и Замоскворецкая) станциях. Кроме того, ещё в середине марта дезинфицирующим средством обеспечили всех кассиров метро.
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