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2020-05-10T14:12
https://ria.ru/20200510/1571245930.html
В московском транспорте 60% пассажиров носят маски
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РИА Новости

В московском транспорте 60% пассажиров носят маски

14:12 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В московским транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки - лишь 17%, с 4 мая пассажиры столичного транспорта приобрели более 12,8 тысячи масок и 6 тысяч перчаток, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самый высокий процент пассажиров в масках отмечается на станциях Ломоносовский проспект, Комсомольская, Чертановская, Выхино, а самый низкий - на станциях Котельники, Домодедовская, Щёлковская, Новокосино.
"С 4 мая наши пассажиры приобрели более 12,8 тысяч масок: в метро пассажиры купили более 9 тысяч масок, еще более 3 тысяч масок в кассах ЦППК. Также пассажиры приобрели в метро более 6 тысяч перчаток, а в кассах ЦППК - 1,6 тысяч", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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