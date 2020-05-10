В московском транспорте 60% пассажиров носят маски

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В московским транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки - лишь 17%, с 4 мая пассажиры столичного транспорта приобрели более 12,8 тысячи масок и 6 тысяч перчаток, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самый высокий процент пассажиров в масках отмечается на станциях Ломоносовский проспект, Комсомольская, Чертановская, Выхино, а самый низкий - на станциях Котельники, Домодедовская, Щёлковская, Новокосино.
"С 4 мая наши пассажиры приобрели более 12,8 тысяч масок: в метро пассажиры купили более 9 тысяч масок, еще более 3 тысяч масок в кассах ЦППК. Также пассажиры приобрели в метро более 6 тысяч перчаток, а в кассах ЦППК - 1,6 тысяч", - добавляется в сообщении.
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