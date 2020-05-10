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2020-05-10T14:10
https://ria.ru/20200510/1571245866.html
Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232173_0:51:2934:1701_1036x0_80_0_0_4d9e639bf1850f0ccc4476890255ee9a.jpg
РИА Новости

Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко

14:10 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
"На меня большое впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин … на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил женщину. На ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Пробирает прямо до слез", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Речь шла о картине "Рабовладельцы", написанной в 1942 году, которую президент увидел в ходе посещения выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж" в ноябре прошлого года.
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МанежВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
На этой картине вместо нациста смотрелся бы уместно какой-нибудь современный эффективный менеджер. И вполне реалистично.
10 мая, 15:31
Свобода Слова
104203117
Да кто ему верит? Посмотрите все фильмы за последние 20 лет про войну. Только 28 панфиловцев не очерняет предков и то на него не выделяла власть денег, а дали только после того как казахстан дал. Зато на антисоветские фильмы без очереди.
10 мая, 15:27
Свобода Слова
94002127
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