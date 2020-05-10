Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
"На меня большое впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин … на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил женщину. На ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Пробирает прямо до слез", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Речь шла о картине "Рабовладельцы", написанной в 1942 году, которую президент увидел в ходе посещения выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж" в ноябре прошлого года.
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