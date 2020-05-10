Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов рассказал, почему нельзя торопиться с созданием вакцины от коронавируса.
"Спешка не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса", - отметил он в комментарии "Аргументам и Фактам".
При этом он отметил, что в будущем вакцинация может оказаться эффективной, если в вирусе не произойдет более серьезных мутаций. По его словам, сейчас коронавирус стабилен, то есть нынешние мутации не изменяют его свойств и строения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.