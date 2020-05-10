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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:10
https://ria.ru/20200510/1571245782.html
Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19

14:10 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов рассказал, почему нельзя торопиться с созданием вакцины от коронавируса.
"Спешка не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса", - отметил он в комментарии "Аргументам и Фактам".
При этом он отметил, что в будущем вакцинация может оказаться эффективной, если в вирусе не произойдет более серьезных мутаций. По его словам, сейчас коронавирус стабилен, то есть нынешние мутации не изменяют его свойств и строения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил КостиновКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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