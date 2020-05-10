Коронавирус подтвердили еще у пяти жителей Южной Осетии

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ЦХИНВАЛ, 10 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у пяти жителей Коронавирус подтвержден еще у пяти жителей Южной Осетии , общее число заболевших составляет 22 человека, сообщила журналистам заместитель главного санитарного врача республики Анна Гаглоева.

"Все они изолированы в инфекционном отделении, их состояние стабильное", - сказала она.

Ранее сообщалось, что количество выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло до 17. На сегодняшний день количество заболевших составляет 22 человека.

По словам Гаглоевой, 14 заболевших - курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие ранее по линии МИД из Северной Осетии, и один военнослужащий.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.