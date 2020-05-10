Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:08
https://ria.ru/20200510/1571245747.html
Коронавирус подтвердили еще у пяти жителей Южной Осетии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили еще у пяти жителей Южной Осетии

14:08 10.05.2020
161
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЦХИНВАЛ, 10 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у пяти жителей Южной Осетии, общее число заболевших составляет 22 человека, сообщила журналистам заместитель главного санитарного врача республики Анна Гаглоева.
"Все они изолированы в инфекционном отделении, их состояние стабильное", - сказала она.
Ранее сообщалось, что количество выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло до 17. На сегодняшний день количество заболевших составляет 22 человека.
По словам Гаглоевой, 14 заболевших - курсанты российских вузов, 7 - граждане, прибывшие ранее по линии МИД из Северной Осетии, и один военнослужащий.
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Вчера, 13:12Распространение нового коронавируса
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнатолий БибиловЮжная ОсетияОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
Тестирование на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
Пожар в хосписе в Красногорске
Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Память о победе в Великой Отечественной останется у россиян, заявил Путин
Автоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена
В Москве и области на 120 железнодорожных станциях установят санитайзеры
Президент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал о сплоченности российского народа
Пожар в хосписе в Красногорске
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
Путин: чтобы люди помнили о подвиге предков, пропаганда не нужна
Учебные занятия в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
В День Победы вузы ВКС выпустили более четырех тысяч офицеров
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
В московском транспорте 60% пассажиров носят маски
Пожар в хосписе в Красногорске
В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19
Медики
В Ингушетии выздоровели более 20% заразившихся коронавирусом
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Салют в честь 75-летия Победы
Юбилейный салют Победы прогремел в городе воинской доблести Волхове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния