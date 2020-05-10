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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:06
https://ria.ru/20200510/1571245707.html
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч

14:06 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч после того, как за последние сутки были выявлены 165 новых зараженных, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, в Марокко зафиксировано 6038 случаев заражения COVID-19, 2545 человек выздоровели, 188 скончались. Более четверти всех заражений (26,66 %) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.
В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МароккоВ мире
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