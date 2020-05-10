SpaceX хочет выкупить OneWeb, чтобы уничтожить конкурента, заявил эксперт

"Реальных покупателей я вижу двух. У Eutelsat шансы небольшие. Инвестиционный фонд может повторить судьбу прежнего инвестора проекта OneWeb - Softbank. Думаю, все же покупателем станет тот, для кого космический интернет является ключом для дальнейшего развития бизнеса. Это, конечно, компания Amazon и компания SpaceX. Для второй это нужно, чтобы задавить потенциального конкурента", - сказал Ионин в беседе с РИА Новости.