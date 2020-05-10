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РИА Наука
2020-05-10T14:04
https://ria.ru/20200510/1571245633.html
SpaceX хочет выкупить OneWeb, чтобы уничтожить конкурента, заявил эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568795245_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_037cb05edacf3dd9addfdd7db1271df5.jpg
РИА Новости

SpaceX хочет выкупить OneWeb, чтобы уничтожить конкурента, заявил эксперт

14:04 10.05.2020
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© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. SpaceX подала заявку на выкуп обанкротившейся британской компании OneWeb, чтобы избавиться от единственного конкурента, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее интернет-издание Space Intel Report сообщило, что заявки на выкуп подавшего прошение о банкростве британского спутникового оператора OneWeb подали американские компании Amazon и SpaceX, две китайские компании, европейский спутниковый оператор Eutelsat и американский инвестиционный фонд Cerberus Capital Management.
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"Реальных покупателей я вижу двух. У Eutelsat шансы небольшие. Инвестиционный фонд может повторить судьбу прежнего инвестора проекта OneWeb - Softbank. Думаю, все же покупателем станет тот, для кого космический интернет является ключом для дальнейшего развития бизнеса. Это, конечно, компания Amazon и компания SpaceX. Для второй это нужно, чтобы задавить потенциального конкурента", - сказал Ионин в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, китайские заявки отклонят, чтобы не допустить КНР к технологиям OneWeb.
Он считает, что в итоге OneWeb перейдет под контроль одной из американских компаний, скорее всего, Amazon, и будет поддерживать конкуренцию со спутниковой системой Starlink от SpaceX. "США попытаются сохранить конкуренцию между игроками, чтобы обеспечить быстрое технологическое и рыночное развитие. И тем самым обеспечить гарантированное лидерство США на международном рынке высоких технологий спутниковой связи", - сказал эксперт.
Ионин считает, что в итоге OneWeb будет выкуплена компанией Amazon за 1 миллиард долларов США при том, что OneWeb уже потратила на свое развитие 3,5 миллиарда долларов.
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РИА НаукаOneWebАндрей ИонинКосмос - РИА НаукаSpaceXКитайСША
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