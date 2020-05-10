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Путин рассказал о сплоченности российского народа
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РИА Новости

Путин рассказал о сплоченности российского народа

14:03 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. В тяжелейшие времена наш народ всегда сплачивался вокруг главной идеи, патриотизма, у нашего народа всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Главное заключается в том, что в тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи, патриотизма, любви к Отечеству. У нашего народа всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет, у нас нет третьего какого-то промежуточного варианта", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вчера, 10:26
Путин рассказал о национальной идее в России
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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