В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"В Красноярске на улице Пограничников, 9, загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара — второй. На месте работают восемь автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
В МЧС России РИА Новости рассказали, что размер горящего склада — 200 на 15 метров. Обстоятельства пожара выясняются.