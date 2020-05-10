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2020-05-10T16:13
https://ria.ru/20200510/1571245525.html
В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов
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РИА Новости

В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов

14:02 10.05.2020 (обновлено: 16:13 10.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия пожара в Красноярске
Последствия пожара в Красноярске
© Фото : МЧС РФ
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.

"В Красноярске на улице Пограничников, 9, загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара — второй. На месте работают восемь автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
В МЧС России РИА Новости рассказали, что размер горящего склада — 200 на 15 метров. Обстоятельства пожара выясняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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