РЦНК в Сирии откроется для широкой публики в сентябре

"Я приехал сюда 10 марта, но фактически, для широкой публики мы не открылись, поскольку практически сразу, 16 марта, в стране наступил карантин в связи с эпидемией коронавируса в мире. И вторая причина – у нас пока нет безопасного входа. Сейчас занимаемся этим вопросом... В сентябре уже планируем открыть, потому что у нас очередь из желающих изучать русский язык, музыку. Преподаватели уже набраны. Пока ведем хозяйственные работы, этот центр стоял (без дела) несколько лет", - сообщил агентству Сухов.