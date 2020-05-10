РЦНК в Сирии откроется для широкой публики в сентябре

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске для широкой публики планируется открыть в сентябре, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов.
По словам Сухова, отделение федерального агентства в Дамаске возобновило работу в марте. Однако двери для посетителей откроет не раньше сентября.
"Я приехал сюда 10 марта, но фактически, для широкой публики мы не открылись, поскольку практически сразу, 16 марта, в стране наступил карантин в связи с эпидемией коронавируса в мире. И вторая причина – у нас пока нет безопасного входа. Сейчас занимаемся этим вопросом... В сентябре уже планируем открыть, потому что у нас очередь из желающих изучать русский язык, музыку. Преподаватели уже набраны. Пока ведем хозяйственные работы, этот центр стоял (без дела) несколько лет", - сообщил агентству Сухов.
Российский Центр науки и культуры в Дамаске приостановил работу в 2013 году из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии, руководитель представительства был отозван. В начале 2014 года деятельность центра частично возобновили, однако потом его работа была вновь приостановлена. Как отмечала глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, в РЦНК в Сирии "было все: бильярдный клуб, который посещала вся сирийская элита, известный шахматный клуб, курсы русского языка, активные соотечественники".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.