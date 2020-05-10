75 лет Победы: в российских городах десять минут гремели салюты

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Праздничные салюты прошли по всей России в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Десять минут огни фейерверков и артиллерийских салютов украшали ночное небо в российских городах.