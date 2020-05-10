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2020-05-10T13:58
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75 лет Победы: в российских городах десять минут гремели салюты
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РИА Новости
75 лет Победы: в российских городах десять минут гремели салюты
Праздничные салюты прошли по всей России в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Десять минут огни фейерверков и артиллерийских салютов украшали ночное небо в российских городах.
2020-05-10T13:58
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31031500&type=mp4
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PT1M04S

75 лет Победы: в российских городах десять минут гремели салюты

13:58 10.05.2020
458
Праздничные салюты прошли по всей России в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Десять минут огни фейерверков и артиллерийских салютов украшали ночное небо в российских городах.
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