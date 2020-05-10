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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:58
https://ria.ru/20200510/1571245343.html
В Бельгии снижается число заболевших и умерших от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570295354_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_3f9bbd30217135d47483eccce86bc96f.jpg
РИА Новости

В Бельгии снижается число заболевших и умерших от коронавируса

13:57 10.05.2020 (обновлено: 13:58 10.05.2020)
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© REUTERS / Yves HermanМедицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 081, сообщает в воскресенье кризисный штаб министерства здравоохранения страны.
Медики подчеркивают, что число заболевших и умерших, а также количество госпитализированных продолжает постепенно снижаться, но необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций.
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За сутки в Бельгии скончались 75 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 76 летальных исходах), общее число погибших составляет 8656.
Медики также отмечают, что количество госпитализированных продолжает снижаться. На сегодня оно составляет 2 222 человека (против 2 381 накануне), госпитализированы 83 новых пациента. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии впервые снизилось ниже отметки в 500. Выписался 231 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая, когда начнется второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешают открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам с сегодняшнего дня разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендовано носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
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