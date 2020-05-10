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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:39
https://ria.ru/20200510/1571245312.html
Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

13:57 10.05.2020 (обновлено: 17:39 10.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов утвердил меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших на фоне пандемии коронавируса, документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемые правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки", - говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке, системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
Уточняется, что для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
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Системообразующие организации могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки при условии соответствия совокупности ряда критериев. В частности, такая компания не может быть иностранным юридическим лицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля прямого и/или косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%. Однако, как отмечается в документе, такой критерий может не учитываться в случае принятия соответствующего решения правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Также системообразующая организация на дату подачи заявления о предоставлении мер поддержки не должна иметь недоимку по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ в совокупности свыше 10 тысяч рублей (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит и другое).
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Для получения мер поддержки системообразующая организация направляет заявление в отраслевое министерство и в Минэкономразвития. В заявлении кроме прочего должна содержатся информация о форме (формах) запрашиваемой поддержки, ее объем и сроки предоставления, необходимые как минимум для выхода предприятия из высокой группы риска.
В заявлении также должны содержаться сведения обо всех лицах, которые являются бенефициарными владельцами системообразующей организации; согласие на представление информации о ее деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, в отраслевое министерство, Минэкономразвития и Минфин для мониторинга соблюдения условий предоставления мер поддержки.
Кроме того, системообразующая организация берет на себя обязательства по выполнению прилагаемой к заявлению программы мероприятий по снижению (оптимизации) расходов в случае предоставления ей мер поддержки. Такая программа включает в себя в том числе: оптимизацию расходов на обслуживание основных средств; мероприятия по снижению кредитной нагрузки; оптимизацию иных расходов, в том числе не относящихся к капитальным вложениям и иные мероприятия, направленные на снижение уровня расходов системообразующей организации при сохранении устойчивости ее функционирования.
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Также для компаний в программе снижения расходов должны быть отражены обязательства по отказу от принятия в 2020 году и/или по результатам показателей результатов деятельности 2020 года решений, связанных с увеличением фонда оплаты труда и/или поощрительных выплат топ-менеджменту.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей БелоусовЭкономика
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