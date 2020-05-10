В Ингушетии выздоровели более 20% заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Больше 20% заболевших коронавирусом в Больше 20% заболевших коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, общее число выздоровевших в республике составило более 270 человек, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1152 случая заболевания коронавирусом, скончались 30 человек, в том числе муфтий республики.

По данным ведомства, по состоянию на 10 мая в регионе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-2019, общее число заболевших составило 1199.

"Умерших за сутки нет, выписано с выздоровлением всего 272 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализировано 597 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 419, 70 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2667 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 625 человек.