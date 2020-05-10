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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:56
https://ria.ru/20200510/1571245216.html
В Ингушетии выздоровели более 20% заразившихся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Ингушетии выздоровели более 20% заразившихся коронавирусом

13:56 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Больше 20% заболевших коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, общее число выздоровевших в республике составило более 270 человек, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1152 случая заболевания коронавирусом, скончались 30 человек, в том числе муфтий республики.
По данным ведомства, по состоянию на 10 мая в регионе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-2019, общее число заболевших составило 1199.
"Умерших за сутки нет, выписано с выздоровлением всего 272 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего в республике госпитализировано 597 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 419, 70 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2667 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 625 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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