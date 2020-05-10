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2020-05-10T13:47
https://ria.ru/20200510/1571244857.html
Минздрав: в январе-марте число умерших снизилось на 3,8%
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РИА Новости

Минздрав: в январе-марте число умерших снизилось на 3,8%

13:47 10.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число умерших в России из расчёта на 1 тысячу населения снизилось за январь-март 2020 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Российской Федерации число умерших в расчете на 1 000 населения снизилось на 3,8% (с 13,1‰ в январе-марте 2019 года до 12,6‰ в январе-марте 2020 года)", - говорится в сообщении.
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Количество смертей в абсолютных числах за январь-март сократилось на 12 866 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в пресс-службе.
При этом в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 – на 0,5% или 827 человек, отметили в пресс-службе.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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