Минздрав: в январе-марте число умерших снизилось на 3,8%

Количество смертей в абсолютных числах за январь-март сократилось на 12 866 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в пресс-службе.

При этом в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 – на 0,5% или 827 человек, отметили в пресс-службе.