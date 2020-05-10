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Туризм
2020-05-10T13:46
https://ria.ru/20200510/1571244813.html
Эксперты спрогнозировали открытие границ Черногории в июне
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/39/1497933937_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9adc0c6f013e05a6f627b3216d546b8a.jpg
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали открытие границ Черногории в июне

13:46 10.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения при нынешнем ослаблении пандемии COVID-19 можно ожидать в июне, сообщили РИА Новости в Национальной туристической организации (NTOCG).
Власти Черногории с 11 мая разрешили передвижение на частных автомобилях и общественным транспортом внутри трех регионов: приморского, центрального и северного, а также полностью открыли морское сообщение в границах страны. С 4 мая заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта. Премьер Душко Маркович сообщал, что правительство Черногории планирует открыть отели и рестораны 18 мая, в воскресенье он заявил, что страна готовится стать "первым свободным от коронавируса направлением".
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"Если такая эпидемиологическая ситуация продолжится, а предпринятые и предпринимаемые меры дают нам право быть оптимистами, с начала июня мы ожидаем открытие наших границ и установление транспортного сообщения, при соблюдении протоколов и мер, которые определяют органы здравоохранения", - заявили агентству в национальной турорганизации.
Сейчас госструктуры разрабатывают протокол для отелей, при размещении в частном секторе, в заведениях общепита и на пляжах. Речь идет о мерах гигиены и санитарной безопасности, которые включают в себя социальную дистанцию, расположение столов в ресторанах, лежаков на пляжах, ограничение по числу людей в закрытых помещениях и другие.
"Для пляжей разработаны новые стандарты, по которым на пляжах пятизвездочных отелей пара лежаков будет находиться на 16 квадратных метрах, у четырехзвездочных отелей - на 13, на общественных пляжах предполагается социальная дистанция в 11 квадратных метров на два лежака. Кроме дистанции между лежаками, новые стандарты подразумевают регулярную дезинфекцию пляжной мебели", - указали в NTOCG.
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Запланировано, что госучреждение Morsko dobro будет проводить мониторинг качества морской воды каждые 10 дней более чем в 100 точках по всей Черногории.
"Для туристов скоро будет выпущено приложение, содержащее всю важную информацию о пляжах и необходимые данные для безопасного отдыха. В приложении будут снимки мест для купания более чем 500 пляжей с разных ракурсов с обозначением актуальной эпидемиологической ситуации. И главное, приложение будет содержать информацию о санитарных условиях, безопасности, температуре, качестве морской воды и даст возможность резервировать места или другие услуги на пляжах", - отметили туристические власти.
Собеседники агентства подчеркнули, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям уже дал согласие на открытие марин (яхтенных стоянок) с соблюдением мер самоизоляции.
По последним данным Института общественного здоровья Черногории в стране с начала пандемии было выявлено 324 больных коронавирусом, скончались восемь граждан, выздоровело 274 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Душко МарковичНовости - ТуризмЧерногорияВ мире
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