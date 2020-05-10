Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19 заработает 12 мая

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с коронавирусом заработает в Московской области 12 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В "Крокус Экспо" с 12 мая начинает работать ковидный госпиталь площадью 18 тысяч квадратных метров. <...> Привлечены врачи из разных регионов. Подобный госпиталь развернут также в парке "Патриот", - говорится в сообщении.
Стационар сможет принять более 1 тысячи пациентов, добавили в ведомстве.
"Там есть туалет, там есть душ в каждой палате, телевизор, вентиляция необходимая. Самое главное, там есть КТ и кислород в каждой палате", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Раннее президент Crocus Group Арас Агаларов сообщил, что общая стоимость затрат на работы по организации временного госпиталя на территории "Крокус Экспо" превышает 900 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.