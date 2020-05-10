Число зараженных коронавирусом в Индии возросло более чем на 3,2 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 3,2 тысячи и составляет 62 939, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В субботу сообщалось о 59 662 заболевших, днем ранее - о 56 342.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 41 472 человека. Выздоровели после коронавируса 19 357 человек (1511 за сутки), умерло 2109 человек (128 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 20 228 случае заражения (1165 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 7 796 случаев (394 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 6 542 зараженными (224 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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