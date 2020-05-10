В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 83 новых случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 10 мая всего 5963 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В субботу сообщалось о 5880 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4204 человека.
По данным на 13.00 воскресенья, 162 человека находились в больнице, из них 45 в реанимации, 267 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.