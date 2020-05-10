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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:39
https://ria.ru/20200510/1571244504.html
В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/153234/89/1532348938_0:108:3260:1942_1036x0_80_0_0_1435ab8e0c78186cbce9a70b4883025b.jpg
РИА Новости

В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

13:39 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУспенский собор в Хельсинки
Успенский собор в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Успенский собор в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 83 новых случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 10 мая всего 5963 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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9 мая, 12:36Распространение нового коронавируса
Число умерших от COVID-19 в Финляндии достигло 265
В субботу сообщалось о 5880 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4204 человека.
По данным на 13.00 воскресенья, 162 человека находились в больнице, из них 45 в реанимации, 267 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
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