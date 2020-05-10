В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

По данным на 13.00 воскресенья, 162 человека находились в больнице, из них 45 в реанимации, 267 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.