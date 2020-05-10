В Омской области на фоне жары возросло количество заболевших COVID-19

"По состоянию на 10 мая в Омском регионе количество случаев заболевания коронавирусом (от начала эпидемии) достигло 279. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Это взрослые люди во всех возрастных группах, 23 женщины и 11 мужчин", - рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.

"Вчера (9 мая) омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится. Напоминаем жителям нашего региона о социальной дистанции, необходимости надевать маски в общественных местах, а также о том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска", - добавили в минздраве.