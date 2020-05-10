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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:38
https://ria.ru/20200510/1571244466.html
В Омской области на фоне жары возросло количество заболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1036x0_80_0_0_19db23f4d675b05f2516de75358947df.jpg
РИА Новости

В Омской области на фоне жары возросло количество заболевших COVID-19

13:38 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
ОМСК, 10 мая – РИА Новости. Диагноз коронавирус подтвердился за последние сутки у 34 жителей Омской области, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.
"По состоянию на 10 мая в Омском регионе количество случаев заболевания коронавирусом (от начала эпидемии) достигло 279. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Это взрослые люди во всех возрастных группах, 23 женщины и 11 мужчин", - рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.
Как отметили в ведомстве, 29 новых случаев заражения выявили в Омске, пять - в районах области. С начала эпидемии в Омской области по данным министерства, от инфекции выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро. Под наблюдением в стационарах находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей. Еще 88 человек без клинических проявлений болезни (в том числе 5 детей) проходят лечение дома.
"Вчера (9 мая) омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится. Напоминаем жителям нашего региона о социальной дистанции, необходимости надевать маски в общественных местах, а также о том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска", - добавили в минздраве.
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По данным архива погоды сервиса RP5.ru в Омске 9 мая максимальная температура +26 градусов была зафиксирована в 18.00 по местному времени. Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре на территории региона до +30 градусов, которая продержится в Омской области до 13 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГидрометцентрОмская областьОмск
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