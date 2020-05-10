В Омской области на фоне жары возросло количество заболевших COVID-19

ОМСК, 10 мая – РИА Новости. Диагноз коронавирус подтвердился за последние сутки у 34 жителей Омской области, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.
"По состоянию на 10 мая в Омском регионе количество случаев заболевания коронавирусом (от начала эпидемии) достигло 279. За последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Это взрослые люди во всех возрастных группах, 23 женщины и 11 мужчин", - рассказали журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.
Как отметили в ведомстве, 29 новых случаев заражения выявили в Омске, пять - в районах области. С начала эпидемии в Омской области по данным министерства, от инфекции выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро. Под наблюдением в стационарах находятся 127 пациентов, в том числе шесть детей. Еще 88 человек без клинических проявлений болезни (в том числе 5 детей) проходят лечение дома.
"Вчера (9 мая) омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится. Напоминаем жителям нашего региона о социальной дистанции, необходимости надевать маски в общественных местах, а также о том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска", - добавили в минздраве.
По данным архива погоды сервиса RP5.ru в Омске 9 мая максимальная температура +26 градусов была зафиксирована в 18.00 по местному времени. Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре на территории региона до +30 градусов, которая продержится в Омской области до 13 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.