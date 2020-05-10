Москвичей предупредили о резком изменении погоды

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью 12 мая температура составит около плюс десяти градусов, а днем поднимется до 24-26 градусов, что в норме характерно для июля. Кроме того, этот день будет дождливым и ветреным.
23 марта, 13:17Гидрометцентр рассказал о погоде летом
В ночь на среду в Москве и Подмосковье сильно похолодает, добавил Вильфанд. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице столбики термометров опустятся до трех-пяти градусов тепла, а в области — до одного-шести градусов. Днем ожидается около десяти градусов выше нуля.
"И такая погода ждет нас до конца недели примерно, по крайней мере, до конца будних дней", — цитирует синоптика РБК.