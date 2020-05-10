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2020-05-10T14:27
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Москвичей предупредили о резком изменении погоды
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РИА Новости

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

13:36 10.05.2020 (обновлено: 14:27 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на Крымском мосту в Москве
Девушка на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью 12 мая температура составит около плюс десяти градусов, а днем поднимется до 24-26 градусов, что в норме характерно для июля. Кроме того, этот день будет дождливым и ветреным.
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В ночь на среду в Москве и Подмосковье сильно похолодает, добавил Вильфанд. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице столбики термометров опустятся до трех-пяти градусов тепла, а в области — до одного-шести градусов. Днем ожидается около десяти градусов выше нуля.
"И такая погода ждет нас до конца недели примерно, по крайней мере, до конца будних дней", — цитирует синоптика РБК.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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