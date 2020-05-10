В Якутии приняли решение о поэтапном снятии ограничений

ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса принято в Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса принято в Якутии , сообщил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики.

В воскресенье Николаев выступил с обращением к якутянам, в котором рассказал о решениях оперативного штаба.

По его словам, ряд ограничений были сняты 23 апреля в Арктике, в труднодоступных местах и в сельских районах. А с 10 мая дня здесь "снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек".

Кроме того, Николаев сообщил, что в Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. При этом заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. В сельских муниципальных образованиях откроются предприятия торговли и парикмахерские с условием соблюдения социального дистанцирования и проведения дезинфекции.

"С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе", - сказал глава республики.

Также Николаев затронул тему дальнейшего обучения в школах. "Учебный год в школах республики завершится не позднее 30 мая", - отметил он.