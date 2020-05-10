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2020-05-10T13:35
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В Якутии приняли решение о поэтапном снятии ограничений
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РИА Новости

В Якутии приняли решение о поэтапном снятии ограничений

13:35 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса принято в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики.
В воскресенье Николаев выступил с обращением к якутянам, в котором рассказал о решениях оперативного штаба.
По его словам, ряд ограничений были сняты 23 апреля в Арктике, в труднодоступных местах и в сельских районах. А с 10 мая дня здесь "снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек".
Кроме того, Николаев сообщил, что в Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. При этом заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также можно будет самостоятельно заниматься спортом на открытом воздухе. В сельских муниципальных образованиях откроются предприятия торговли и парикмахерские с условием соблюдения социального дистанцирования и проведения дезинфекции.
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"С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе", - сказал глава республики.
Также Николаев затронул тему дальнейшего обучения в школах. "Учебный год в школах республики завершится не позднее 30 мая", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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