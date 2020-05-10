Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:36
https://ria.ru/20200510/1571244341.html
В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591739_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_f774a3475cee3a55ae2040b7a4b69616.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом

13:36 10.05.2020
290
© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 107,6 тысячи, увеличившись на 1383 за сутки, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1383 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 107 603. Выздоровели 86 143 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
3 мая, 13:24Распространение нового коронавируса
Иран впервые за два месяца зафиксировал менее 50 жертв COVID-19 за сутки
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 51 человек, а общее число жертв коронавируса возросло до 6640.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число зараженных коронавирусом в Индии возросло более чем на 3,2 тысячи
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии снижается число заболевших и умерших от коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Успенский собор в Хельсинки
В Финляндии выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
В Израиле выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии базовый коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу
Пожар в хосписе в Красногорске
Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
Медицинский персонал в Сингапуре
В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек
Пожар в хосписе в Красногорске
Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния