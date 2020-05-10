В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом

Иран впервые за два месяца зафиксировал менее 50 жертв COVID-19 за сутки

Иран впервые за два месяца зафиксировал менее 50 жертв COVID-19 за сутки

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 51 человек, а общее число жертв коронавируса возросло до 6640.