В Израиле выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Израиле с вечера субботы, общее число инфицированных в воскресенье достигло 16 458, в течение ночи скончался один человек, общее число умерших составило 248, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на утро воскресенья, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 826 человек; 74 из них в тяжёлом состоянии, 65 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 384 пациента излечились.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в стране открылись рынки и торговые центры. В это воскресенье к работе вернулись детские дошкольные учреждения.
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