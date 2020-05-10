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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:25
https://ria.ru/20200510/1571244023.html
В Израиле выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8d994deef150dd8bb7dd5459a82e86d.jpg
РИА Новости

В Израиле выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

13:25 10.05.2020
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Израиле с вечера субботы, общее число инфицированных в воскресенье достигло 16 458, в течение ночи скончался один человек, общее число умерших составило 248, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на утро воскресенья, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 826 человек; 74 из них в тяжёлом состоянии, 65 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 384 пациента излечились.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в стране открылись рынки и торговые центры. В это воскресенье к работе вернулись детские дошкольные учреждения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Похоже, Израилю удалось переломить тенденцию. У нас же все только нарастает...
10 мая, 13:57
Руслан Тлеуж
900400
И у вас обязательно все наладится, надо немного запастись терпением. Скорейшего выздоровления вашим больным!
10 мая, 14:03
Патрик Простак
1300000
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