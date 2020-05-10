Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:23
https://ria.ru/20200510/1571243909.html
В Крыму расследуют жалобы на невыплату доплат медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081061_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fc1f39c026fb9d33f25c93b644c7af25.jpg
РИА Новости

В Крыму расследуют жалобы на невыплату доплат медикам

13:23 10.05.2020
2885
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по жалобам керченских сотрудников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными COVID-19.
Видеообращение медиков Керчи опубликовал 8 мая местный депутат. По его словам, из 324 сотрудников керченской скорой доплаты получил только один человек и то не в полном объеме.
Врачи
Вчера, 13:11Распространение нового коронавируса
Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты
"Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы. Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф", - сказал Аксенов в воскресенье в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
В случае подтверждения указанных фактов, он поручил наказать, вплоть до увольнения должностных лиц, допустивших такую ситуацию.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1101034
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)КерчьРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Врачи
Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
В Башкирии проверят легальность работы погибших в пожаре овощеводов
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
История с ЧВК США ставит крест на карьере Гуаидо, считает эксперт
Вечный огонь
В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния