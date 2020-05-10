В Крыму расследуют жалобы на невыплату доплат медикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Глава республики Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по жалобам керченских сотрудников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными COVID-19.

Видеообращение медиков Керчи опубликовал 8 мая местный депутат. По его словам, из 324 сотрудников керченской скорой доплаты получил только один человек и то не в полном объеме.

"Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы. Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф", - сказал Аксенов в воскресенье в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В случае подтверждения указанных фактов, он поручил наказать, вплоть до увольнения должностных лиц, допустивших такую ситуацию.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.