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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:23
https://ria.ru/20200510/1571243882.html
Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса с Бали в Россию на 11 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570632491_0:246:2987:1926_1036x0_80_0_0_a582dca5ab5a23dd07f00f7b099347e4.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса с Бали в Россию на 11 мая

13:23 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрилет россиян в Москву
Прилет россиян в Москву
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Прилет россиян в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва" перенесен на 11 мая, сообщил представитель ведомства.
"Изменена дата и время вылета рейса #SDM6296 "Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва" на 11 мая в 13.30 по местному времени (8.30 мск)", - сообщил представитель министерства в Telegram-канале "Госуслуги: Бали - РФ".
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