Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса с Бали в Россию на 11 мая

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва" перенесен на 11 мая, сообщил представитель ведомства.
"Изменена дата и время вылета рейса #SDM6296 "Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва" на 11 мая в 13.30 по местному времени (8.30 мск)", - сообщил представитель министерства в Telegram-канале "Госуслуги: Бали - РФ".
Ранее предполагалось, что рейс состоится 10 мая.
Также в ведомстве сообщили об открытии дополнительной регистрации на этот рейс.
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