Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса с Бали в Россию на 11 мая

"Изменена дата и время вылета рейса #SDM6296 "Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва" на 11 мая в 13.30 по местному времени (8.30 мск)", - сообщил представитель министерства в Telegram-канале "Госуслуги: Бали - РФ".