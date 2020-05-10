В Брянской области выздоровели 500 пациентов с коронавирусом

БРЯНСК, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Брянской области, заразившихся коронавирусной инфекцией и благополучно выздоровевших, к воскресенью достигло 500 человек, что составляет почти треть от всех случаев заболевания, следует из сообщения оперативного штаба.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 11 012 новых случаев заражения, в том числе 68 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1605 человек, на данный момент 500 из них выздоровели", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 763 случая заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 141 человека. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 21,5 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.