В Брянской области выздоровели 500 пациентов с коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 11 012 новых случаев заражения, в том числе 68 в Брянской области.

"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1605 человек, на данный момент 500 из них выздоровели", - говорится в сообщении.