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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:19
https://ria.ru/20200510/1571243832.html
В Брянской области выздоровели 500 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Брянской области выздоровели 500 пациентов с коронавирусом

13:19 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
БРЯНСК, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Брянской области, заразившихся коронавирусной инфекцией и благополучно выздоровевших, к воскресенью достигло 500 человек, что составляет почти треть от всех случаев заболевания, следует из сообщения оперативного штаба.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 11 012 новых случаев заражения, в том числе 68 в Брянской области.
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"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1605 человек, на данный момент 500 из них выздоровели", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 763 случая заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 141 человека. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 21,5 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСельцоБрянская областьОбщество
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