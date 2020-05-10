В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Он поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом составляет 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев, выздоровели 188 человек.