В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
"Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно… Глава региона (Олег Кожемяко) подчеркнул, что в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших на всей его территории, снятие послаблений будет преждевременной мерой", - говорится в сообщении.
"Исходя, в том числе, из анализа обстановки Роспотребнадзором, считаем необходимым продлить действие режима повышенной готовности до 31 мая, как это сделали ряд субъектов, в том числе Москва. Если наша работа даст положительную динамику по тем показателям, которые характеризуются количеством прироста больных за сутки, летальными исходами, наличием тяжелобольных, а это зависит от нас с вами, мы, конечно, по согласованию с Роспотребнадзором, будем принимать решения о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц, ресторанов", – заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Он поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом составляет 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев, выздоровели 188 человек.
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