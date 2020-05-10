В Башкирии проверят легальность работы погибших в пожаре овощеводов

УФА, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура Башкирии проверяет, легально ли работали шесть овощеводов, погибших при пожаре в тепличном комплексе.
Ранее сообщалось, что утром 9 мая в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии в результате пожара погибли шесть рабочих, один получил ожоги. Следствие возбудило уголовное дело.
По данным прокурорской проверки, трагедия произошла с овощеводами в ООО КХ "Терра".
"Прокуратура республики проверит соблюдение владельцем здания и органами государственного пожарного надзора законодательства о пожарной безопасности, исполнения органами контроля своих должностных обязанностей. Также будет дана оценка законности оформления трудовых отношений и нахождения рабочих в сгоревшем здании", - сообщает башкирская прокуратура.
Ведомство отмечает, что ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой республики на особый контроль.