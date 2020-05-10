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2020-05-10T13:15
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В Башкирии проверят легальность работы погибших в пожаре овощеводов
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РИА Новости

В Башкирии проверят легальность работы погибших в пожаре овощеводов

13:14 10.05.2020 (обновлено: 13:15 10.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
УФА, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура Башкирии проверяет, легально ли работали шесть овощеводов, погибших при пожаре в тепличном комплексе.
Ранее сообщалось, что утром 9 мая в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии в результате пожара погибли шесть рабочих, один получил ожоги. Следствие возбудило уголовное дело.
По данным прокурорской проверки, трагедия произошла с овощеводами в ООО КХ "Терра".
"Прокуратура республики проверит соблюдение владельцем здания и органами государственного пожарного надзора законодательства о пожарной безопасности, исполнения органами контроля своих должностных обязанностей. Также будет дана оценка законности оформления трудовых отношений и нахождения рабочих в сгоревшем здании", - сообщает башкирская прокуратура.
Ведомство отмечает, что ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой республики на особый контроль.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 мая, 09:08
В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими
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Республика БашкортостанТуймазинский районПроисшествия
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