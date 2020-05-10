В Башкирии проверят легальность работы погибших в пожаре овощеводов

По данным прокурорской проверки, трагедия произошла с овощеводами в ООО КХ "Терра".

"Прокуратура республики проверит соблюдение владельцем здания и органами государственного пожарного надзора законодательства о пожарной безопасности, исполнения органами контроля своих должностных обязанностей. Также будет дана оценка законности оформления трудовых отношений и нахождения рабочих в сгоревшем здании", - сообщает башкирская прокуратура.