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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:12
https://ria.ru/20200510/1571243631.html
Рейс из Каракаса с 79 гражданами России и ближнего зарубежья сел в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570751513_0:116:3427:2044_1036x0_80_0_0_ef5687354664fda5687c281bcae699f6.jpg
РИА Новости

Рейс из Каракаса с 79 гражданами России и ближнего зарубежья сел в Москве

13:12 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудник полиции у зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
Сотрудник полиции у зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудник полиции у зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Самолет с 79 гражданами России и ближнего зарубежья, застрявшими в Венесуэле и на Ямайке из-за пандемии коронавируса, прибыл в Москву, все пассажиры чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в компании "Герофарм".
"Герофарм" - единственный поставщик инсулина в Венесуэлу. При отправке очередной партии препарата в республику компания зафрахтовала пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы россиян, заблокированных в стране в связи с пандемией COVID-19 и прекращением регулярного пассажирского авиасообщения.
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"Сегодня, 10 мая, в 3.36 по московскому времени в аэропорту "Шереметьево" произвел посадку рейс AZV 2502* с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения в связи с пандемией COVID-19. Все пассажиры чувствуют себя хорошо", - рассказали в компании.
Этим рейсом вернулись 76 человек, находившихся в разных частях Венесуэлы, и трое – на острове Ямайка. Это туристы и граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, а также сотрудники российских компаний. Среди пассажиров шесть детей.
Возврат граждан организован в сотрудничестве с российским посольством в Венесуэле и министерством иностранных дел РФ. Основные расходы за фрахт борта Каракас - Москва компания "Герофарм" взяла на себя - каждый пассажир получил билет на рейс бесплатно.
"Мы рады, что нам удалось вернуть домой 79 человек, для этого посольством Российской Федерации в Венесуэле, нами и перевозчиком была проделана действительно большая работа. Сейчас всем лучше быть дома, где спокойно и комфортно – это важно. Очень хорошо, что у нас все получилось!" - прокомментировал гендиректор "Герофарм" Петр Родионов.
"Герофарм" осуществляет регулярные поставки инсулина в Венесуэлу в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве с правительством страны, подписанного в 2019 году. До конца года компания поставит в Венесуэлу более 5 миллионов упаковок инсулина.
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