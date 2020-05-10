Рейс из Каракаса с 79 гражданами России и ближнего зарубежья сел в Москве

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Самолет с 79 гражданами России и ближнего зарубежья, застрявшими в Самолет с 79 гражданами России и ближнего зарубежья, застрявшими в Венесуэле и на Ямайке из-за пандемии коронавируса , прибыл в Москву , все пассажиры чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в компании "Герофарм".

"Герофарм" - единственный поставщик инсулина в Венесуэлу. При отправке очередной партии препарата в республику компания зафрахтовала пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы россиян, заблокированных в стране в связи с пандемией COVID-19 и прекращением регулярного пассажирского авиасообщения.

"Сегодня, 10 мая, в 3.36 по московскому времени в аэропорту " Шереметьево " произвел посадку рейс AZV 2502* с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения в связи с пандемией COVID-19. Все пассажиры чувствуют себя хорошо", - рассказали в компании.

Этим рейсом вернулись 76 человек, находившихся в разных частях Венесуэлы, и трое – на острове Ямайка. Это туристы и граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, а также сотрудники российских компаний. Среди пассажиров шесть детей.

Возврат граждан организован в сотрудничестве с российским посольством в Венесуэле и министерством иностранных дел РФ. Основные расходы за фрахт борта Каракас - Москва компания "Герофарм" взяла на себя - каждый пассажир получил билет на рейс бесплатно.

"Мы рады, что нам удалось вернуть домой 79 человек, для этого посольством Российской Федерации в Венесуэле, нами и перевозчиком была проделана действительно большая работа. Сейчас всем лучше быть дома, где спокойно и комфортно – это важно. Очень хорошо, что у нас все получилось!" - прокомментировал гендиректор "Герофарм" Петр Родионов.