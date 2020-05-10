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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:11
https://ria.ru/20200510/1571243596.html
Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты

13:11 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведет проверку после жалоб местных медиков на то, что они не в полном объеме получили доплаты за помощь больным коронавирусом.
Ранее в соцсетях появилось обращение представителей младшего медицинского персонала, которые сообщили, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом. В частности, сообщалось, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат им начислили 17 тысяч рублей.
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"В связи с многочисленными жалобами со стороны медицинских работников относительно доплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в первый рабочий день (12 мая – ред.) в госпитале N1 будет открыта проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении в аккаунте регионального минздрава в соцсети Instagram.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
В КБР зарегистрировано 1245 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Владимир ПутинОбщество
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