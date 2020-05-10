Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты

Ранее в соцсетях появилось обращение представителей младшего медицинского персонала, которые сообщили, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом. В частности, сообщалось, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат им начислили 17 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.