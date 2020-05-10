Минздрав КБР проверит жалобы медиков на неполные доплаты

НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведет проверку после жалоб местных медиков на то, что они не в полном объеме получили доплаты за помощь больным коронавирусом.
Ранее в соцсетях появилось обращение представителей младшего медицинского персонала, которые сообщили, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом. В частности, сообщалось, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат им начислили 17 тысяч рублей.
"В связи с многочисленными жалобами со стороны медицинских работников относительно доплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в первый рабочий день (12 мая – ред.) в госпитале N1 будет открыта проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении в аккаунте регионального минздрава в соцсети Instagram.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
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