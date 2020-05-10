Пираты не выдвигали требований по похищенным с судна Djibloho россиянам

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пираты пока не выдвигали требований по поводу похищенных с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее россиян, говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне в Facebook.

Ранее представитель дипмиссии сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи

"В порту г. Луба, в 40 км от столицы, флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали", - сообщила дипмиссия.

"Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца", - отмечается в сообщении.