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2020-05-10T13:48
https://ria.ru/20200510/1571243504.html
Пираты не выдвигали требований по похищенным с судна Djibloho россиянам
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РИА Новости

Пираты не выдвигали требований по похищенным с судна Djibloho россиянам

13:07 10.05.2020 (обновлено: 13:48 10.05.2020)
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© Flickr / Embassy of Equatorial GuineaПорт в Малабо.
Порт в Малабо.
© Flickr / Embassy of Equatorial Guinea
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пираты пока не выдвигали требований по поводу похищенных с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее россиян, говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне в Facebook.
Ранее представитель дипмиссии сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи.
"В порту г. Луба, в 40 км от столицы, флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали", - сообщила дипмиссия.
"Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца", - отмечается в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, владельцем и менеджером судна является Еquatorial Guinea Govt Marina. Это единственное судно компании. Обращений в РПСМ по ситуации не поступало.
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