В Дарьяльское ущелье в Грузии упал грузовик с россиянином

ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Грузовой автомобиль съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье на Военно-грузинской дороге, пострадал гражданин России, получив травмы конечностей, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"Пустой грузовой автомобиль, перевозящий жидкий газ, упал в Дарьяльское ущелье с проезжей части дороги... на место прибыли спасательные и пожарные группы главуправления региона Мцхета-Мтианети. Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России",- говорится в заявлении.
По данным службы, мужчина был госпитализирован с повреждениями нижних конечностей. На месте продолжают работать сотрудники патрульной полиции.