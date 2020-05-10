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2020-05-10T13:01
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В Дарьяльское ущелье в Грузии упал грузовик с россиянином
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РИА Новости

В Дарьяльское ущелье в Грузии упал грузовик с россиянином

13:01 10.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГрузия
Грузия
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Грузовой автомобиль съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье на Военно-грузинской дороге, пострадал гражданин России, получив травмы конечностей, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"Пустой грузовой автомобиль, перевозящий жидкий газ, упал в Дарьяльское ущелье с проезжей части дороги... на место прибыли спасательные и пожарные группы главуправления региона Мцхета-Мтианети. Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России",- говорится в заявлении.
По данным службы, мужчина был госпитализирован с повреждениями нижних конечностей. На месте продолжают работать сотрудники патрульной полиции.
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