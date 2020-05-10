В Дарьяльское ущелье в Грузии упал грузовик с россиянином

"Пустой грузовой автомобиль, перевозящий жидкий газ, упал в Дарьяльское ущелье с проезжей части дороги... на место прибыли спасательные и пожарные группы главуправления региона Мцхета-Мтианети. Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России",- говорится в заявлении.