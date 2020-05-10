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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:53
https://ria.ru/20200510/1571243360.html
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1036x0_80_0_0_bb6ac2551a7917af6b66148676efb4db.jpg
РИА Новости

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

13:04 10.05.2020 (обновлено: 13:53 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
"Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <...> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации", — рассказала она в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале.
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Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции. При этом он отметил, что серьезное поражение легких имеют около 25 процентов пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Пандемия COVID-19

Согласно статистике ВОЗ, число больных COVID-19 в мире превысило 3,8 миллиона человек, умерли свыше 265 тысяч. Однако, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), выявлено уже более четырех миллионов случаев заражения, 279 тысяч пациентов скончались, выздоровели 1,3 миллиона.
В десятке наиболее подверженных коронавирусу стран — Соединенные Штаты, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Бразилия, Турция и Иран. Китай — изначальный эпицентр вспышки — переместился на 11-е место.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Морозов (врач)Коронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - ОбществоВОЗ
Популярные комментарии
После того как стало известно, что Малышева на зарплату от федерального канала купила недвижимости в США на 11 млн. дол., не хочется ее ни видеть, не слышать.
10 мая, 13:33
egorka.popov.61
11871036
Малышева лже-доктор. Иностранный засланный агент внедренный в массовые средства связи для причинения вреда населению пенсионного возраста.
10 мая, 13:40
Юрий Баженов
8181222
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