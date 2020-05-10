Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
"Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <...> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации", — рассказала она в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале.
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции. При этом он отметил, что серьезное поражение легких имеют около 25 процентов пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Пандемия COVID-19
Согласно статистике ВОЗ, число больных COVID-19 в мире превысило 3,8 миллиона человек, умерли свыше 265 тысяч. Однако, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), выявлено уже более четырех миллионов случаев заражения, 279 тысяч пациентов скончались, выздоровели 1,3 миллиона.
В десятке наиболее подверженных коронавирусу стран — Соединенные Штаты, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Бразилия, Турция и Иран. Китай — изначальный эпицентр вспышки — переместился на 11-е место.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.