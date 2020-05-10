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75 лет Великой Победы
2020-05-10T18:55
https://ria.ru/20200510/1571243320.html
Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню "День Победы"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571253589_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a624e6f02c731e44cd00b6a2da390ce2.jpg
РИА Новости

Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню "День Победы"

12:59 10.05.2020 (обновлено: 18:55 10.05.2020)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню "День Победы" на родном для себя языке, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", которая выступила организатором этой акции.
На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
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"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках. Более 50 тысяч участников прислали ролики собственного исполнения песни. Лучшие мы публикуем на сайте. Самое главное – наша акция еще раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа", – цитирует пресс-служба ЕР слова замсекретаря генсовета партии Александра Хинштейна.
Всего в акции уже приняли участие 60 стран, она продлится до 11 мая. На грузинском языке знаменитую песню исполнила певица Диана Гурцкая. В Кузбассе песня "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов - шорцев и телеутов. Также композиция впервые прозвучала на армянском языке.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыАлександр ХинштейнДиана ГурцкаяОбщество
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