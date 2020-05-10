"Лидеры России" провели всероссийский онлайн-марафон "75 историй"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабный онлайн-марафон "75 историй", посвященный 75-летию Победы, провели участники конкурса "Лидеры России"; в течении 4 часов они рассказывали истории своих семей, пели песни военных лет, читали стихотворения, отрывки из книги Ильи Эренбурга "Война. 1941-1945", строки из военной корреспонденции и личной переписки своих бабушек и дедушек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Марафон организован оргкомитетом конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и клубом Лидеров России "Эльбрус".
В эфире прозвучали истории участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Нижнего Новгорода, Северодвинска, Саратова, Красногорска, Йошкар-Олы, Долгопрудного, Элисты, Ростов-на-Дону, Нижнего Тагила, Красноярска, Санкт-Петербург, Воронежа, Барнаула, Уфы и других городов.
Кроме того, семья победителя конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Александра Спиридонова из Северодвинска представила свой онлайн-проект "Смотри песни", где исполняются песни на языке жестового пения для поддержки людей с нарушениями слуха. Еще один проект – "Россия о Победе", в рамках которого люди читают стихи о Великой Отечественной войне, представила в эфире его автор, победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Дарья Сенькина из Москвы. Победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов" Борис Изюмов из Санкт-Петербурга также пригласил зрителей онлайн-марафона присоединиться к его проекту "Боевая слава", задача которого – вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет.
Принять участие в марафоне смог каждый желающий – семейные истории, отправленные в соцсети конкурса "Лидеры России", были зачитаны ведущими. Марафон "75 историй" завершился онлайн-парадом фотографий героев, о которых было рассказано в эфире.