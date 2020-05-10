"Лидеры России" провели всероссийский онлайн-марафон "75 историй"

Кроме того, семья победителя конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Александра Спиридонова из Северодвинска представила свой онлайн-проект "Смотри песни", где исполняются песни на языке жестового пения для поддержки людей с нарушениями слуха. Еще один проект – "Россия о Победе", в рамках которого люди читают стихи о Великой Отечественной войне, представила в эфире его автор, победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Дарья Сенькина из Москвы. Победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов" Борис Изюмов из Санкт-Петербурга также пригласил зрителей онлайн-марафона присоединиться к его проекту "Боевая слава", задача которого – вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет.