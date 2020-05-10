Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T12:49
https://ria.ru/20200510/1571243036.html
"Лидеры России" провели всероссийский онлайн-марафон "75 историй"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571239815_0:266:2539:1694_1036x0_80_0_0_7c03bdcbac0eb64adce803e43be54610.jpg
РИА Новости

"Лидеры России" провели всероссийский онлайн-марафон "75 историй"

12:49 10.05.2020
87
© РИА Новости / Артур ЛебедевИсполнительница песни "День Победы" в рамках акции #ПоемДеньПобеды в Сочи
Исполнительница песни День Победы в рамках акции #ПоемДеньПобеды в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабный онлайн-марафон "75 историй", посвященный 75-летию Победы, провели участники конкурса "Лидеры России"; в течении 4 часов они рассказывали истории своих семей, пели песни военных лет, читали стихотворения, отрывки из книги Ильи Эренбурга "Война. 1941-1945", строки из военной корреспонденции и личной переписки своих бабушек и дедушек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Марафон организован оргкомитетом конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и клубом Лидеров России "Эльбрус".
В эфире прозвучали истории участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Нижнего Новгорода, Северодвинска, Саратова, Красногорска, Йошкар-Олы, Долгопрудного, Элисты, Ростов-на-Дону, Нижнего Тагила, Красноярска, Санкт-Петербург, Воронежа, Барнаула, Уфы и других городов.
Кроме того, семья победителя конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Александра Спиридонова из Северодвинска представила свой онлайн-проект "Смотри песни", где исполняются песни на языке жестового пения для поддержки людей с нарушениями слуха. Еще один проект – "Россия о Победе", в рамках которого люди читают стихи о Великой Отечественной войне, представила в эфире его автор, победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Дарья Сенькина из Москвы. Победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов" Борис Изюмов из Санкт-Петербурга также пригласил зрителей онлайн-марафона присоединиться к его проекту "Боевая слава", задача которого – вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет.
Принять участие в марафоне смог каждый желающий – семейные истории, отправленные в соцсети конкурса "Лидеры России", были зачитаны ведущими. Марафон "75 историй" завершился онлайн-парадом фотографий героев, о которых было рассказано в эфире.
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
9 мая, 11:1475 лет Великой Победы
На медиаэкранах Москвы транслируют шествие "Бессмертный полк онлайн"
100000
Обсудить 0
75 лет Великой Победы"Лидеры России"День Победы
Рекомендуем
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты
СПЧ призвал давать студентам-медикам право не работать с COVID-19
Дом правительства Российской Федерации
Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Музыкант оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Илдар Жалилов репетирует на балконе своего дома
В Ленинградской области готовят выставку "Антология самоизоляции"
Закрытие магазинов и предприятий общепита в Новосибирске
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу
Дождь в Москве
В Москве в воскресенье ожидается дождливая и ветреная погода
Индеец племени дани на охоте, Новая Гвинея
Загадочные сколы. Как и зачем древние люди уродовали себя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
В Верхневолжье прошла региональная акция "Журавли памяти"
«Это праздник со слезами на глазах»: люди из 60 стран исполнили песню «День Победы»
Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню "День Победы"
Людмила Георгиевна
История 92-летнего учителя, всю жизнь работавшего на одном месте
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19 заработает 12 мая
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Кадр видео Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
Джастин Бибер и Ариана Гранде выпустили совместную песню "Stuck with you"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый больной COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния