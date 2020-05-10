В двух монастырях Свердловской области ввели карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Карантин введен в двух монастырях Свердловской области после выявления случая заболевания коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
"По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за фиксации случая заболевания COVID-19", - отметили в штабе.
Проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция.
"Идентификация пациента может привести к нарушению его прав, поэтому оперативный штаб информацию о его личности не предоставляет", - уточнили в штабе.
Всего в регионе на сегодняшний день зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.