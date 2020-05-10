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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:45
https://ria.ru/20200510/1571242896.html
В двух монастырях Свердловской области ввели карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В двух монастырях Свердловской области ввели карантин

12:45 10.05.2020
1117
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Карантин введен в двух монастырях Свердловской области после выявления случая заболевания коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
"По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за фиксации случая заболевания COVID-19", - отметили в штабе.
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Проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция.
"Идентификация пациента может привести к нарушению его прав, поэтому оперативный штаб информацию о его личности не предоставляет", - уточнили в штабе.
Всего в регионе на сегодняшний день зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
120510
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьОбщество
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