В двух монастырях Свердловской области ввели карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Карантин введен в двух монастырях Карантин введен в двух монастырях Свердловской области после выявления случая заболевания коронавирусом , сообщили РИА Новости в воскресенье в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.

"По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за фиксации случая заболевания COVID-19", - отметили в штабе.

Проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция.

"Идентификация пациента может привести к нарушению его прав, поэтому оперативный штаб информацию о его личности не предоставляет", - уточнили в штабе.

Всего в регионе на сегодняшний день зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.