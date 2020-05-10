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Тверская область
2020-05-10T12:42
https://ria.ru/20200510/1571242804.html
В Верхневолжье прошла региональная акция "Журавли памяти"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206025_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_94dc38e78dfb60de952d0c9f79be1d6f.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье прошла региональная акция "Журавли памяти"

12:42 10.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
ТВЕРЬ, 10 мая - РИА Новости. Региональная патриотическая акция "Журавли памяти" прошла в День Победы в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Местом проведения акции стали мемориальные комплексы "Смоленское захоронение" в Твери и у стелы "Город воинской славы" в Ржеве. Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Память". В Ржеве 75 белых бумажных журавлей были закреплены на деревьях в парках у Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, и у стелы "Город воинской славы".
"Журавли символизируют вечную память о наших героях, которые отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Журавли, которые взлетают в небо - один из символов Ржевского мемориала Советскому солдату, который создан в Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Руденя после церемонии возложения цветов в Ржеве.
По сообщению пресс-службы, в День Великой Победы бумажные журавли появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми - воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.
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Тверская областьИгорь РуденяДень ПобедыТверская областьРжевТверь
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