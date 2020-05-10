В Верхневолжье прошла региональная акция "Журавли памяти"

По сообщению пресс-службы, в День Великой Победы бумажные журавли появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми - воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.