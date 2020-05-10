В Верхневолжье прошла региональная акция "Журавли памяти"

ТВЕРЬ, 10 мая - РИА Новости. Региональная патриотическая акция "Журавли памяти" прошла в День Победы в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Местом проведения акции стали мемориальные комплексы "Смоленское захоронение" в Твери и у стелы "Город воинской славы" в Ржеве. Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Память". В Ржеве 75 белых бумажных журавлей были закреплены на деревьях в парках у Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, и у стелы "Город воинской славы".
"Журавли символизируют вечную память о наших героях, которые отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Журавли, которые взлетают в небо - один из символов Ржевского мемориала Советскому солдату, который создан в Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Руденя после церемонии возложения цветов в Ржеве.
По сообщению пресс-службы, в День Великой Победы бумажные журавли появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми - воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.