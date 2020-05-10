В Польше с начала года осквернили семь захоронений советских солдат

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Не менее десяти актов вандализма в отношении захоронений советских солдат, памятных мест, а также незаконных сносов памятников зафиксировано с начала текущего года в Не менее десяти актов вандализма в отношении захоронений советских солдат, памятных мест, а также незаконных сносов памятников зафиксировано с начала текущего года в Польше , следует из данных, предоставленных РИА Новости представительством министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше.

Указывается, что в текущем году уже зафиксировано семь актов вандализма в отношении воинских захоронений, два факта незаконного демонтажа памятников и воинских захоронений, один акт вандализма в отношении памятника.

Так, в ночь с 1 на 2 января текущего года в городе Еленя Гура Нижнесилезского воеводства в результате вандальных действий неизвестных лиц были повалены пять надгробных плит на участке с захоронениями советских воинов на коммунальном кладбище. В городе Стараховице Свенкокшского воеводства в ночь с 16 на 17 января был облит краской памятник на месте захоронения советских воинов.

В городе Гнездо Велькопольского воеводства на участке захоронения советских воинов на городском кладбище на центральном обелиске и прилегающих к нему ступенях краской были нанесены оскорбительные надписи.

В городе Лешно Велькопольского воеводства местными властями был демонтирован памятник Благодарности красной армии, а в городе Велюнь Лодзинского воеводства был демонтирован памятник Советско-польского братства по оружию.

В городе Бродницы Куявско-поморского воеводства памятник на участке с захоронениями советских воинов на приходском кладбище был облит краской и была нанесена надпись "Антикомуна".