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2020-05-10T12:46
https://ria.ru/20200510/1571242740.html
В Польше с начала года осквернили семь захоронений советских солдат
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РИА Новости

В Польше с начала года осквернили семь захоронений советских солдат

12:39 10.05.2020 (обновлено: 12:46 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Не менее десяти актов вандализма в отношении захоронений советских солдат, памятных мест, а также незаконных сносов памятников зафиксировано с начала текущего года в Польше, следует из данных, предоставленных РИА Новости представительством министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше.
Указывается, что в текущем году уже зафиксировано семь актов вандализма в отношении воинских захоронений, два факта незаконного демонтажа памятников и воинских захоронений, один акт вандализма в отношении памятника.
Памятник Уничтожившим гитлеризм в парке города Велюнь, Польша
26 марта, 14:27
Житель Польши спас советский памятник, перенеся его на свой участок
Так, в ночь с 1 на 2 января текущего года в городе Еленя Гура Нижнесилезского воеводства в результате вандальных действий неизвестных лиц были повалены пять надгробных плит на участке с захоронениями советских воинов на коммунальном кладбище. В городе Стараховице Свенкокшского воеводства в ночь с 16 на 17 января был облит краской памятник на месте захоронения советских воинов.
В городе Гнездо Велькопольского воеводства на участке захоронения советских воинов на городском кладбище на центральном обелиске и прилегающих к нему ступенях краской были нанесены оскорбительные надписи.
В городе Лешно Велькопольского воеводства местными властями был демонтирован памятник Благодарности красной армии, а в городе Велюнь Лодзинского воеводства был демонтирован памятник Советско-польского братства по оружию.
В городе Бродницы Куявско-поморского воеводства памятник на участке с захоронениями советских воинов на приходском кладбище был облит краской и была нанесена надпись "Антикомуна".
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом закон не касается кладбищ и мест захоронения.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
7 февраля, 19:40
Слуцкий назвал войну с памятниками в Польше проявлением паранойи
21015110
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ПольшаВ мире
Популярные комментарии
С 1939 по 1989 - Польша была под оккупацией! С 1939 по 45 Германией, с 45 по 89 СССР. Так кто что там "осквернил"?? Осквернить можно только МОГИЛЫ, кто-то осквернил в Польше могилы??
10 мая, 12:54
Дмитрий Пушков
2000115
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