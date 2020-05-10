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2020-05-10T12:36
https://ria.ru/20200510/1571242605.html
Талибы заявили об освобождении 28 афганских пленных
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РИА Новости

Талибы заявили об освобождении 28 афганских пленных

12:36 10.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении еще 28 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса "Талибана" в Катаре Сухейль Шахин.
Ранее совет национальной безопасности Афганистана сообщил, что власти страны на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан".
"В рамках ускорения процесса освобождения пленных со стороны "Исламского эмирата" вчера (в субботу – ред.) в провинции Герат были освобождены еще 28 пленных из администрации Кабула", - написал Шахин в Twitter.
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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