Талибы заявили об освобождении 28 афганских пленных

Ранее совет национальной безопасности Афганистана сообщил, что власти страны на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан".
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
24 апреля, 10:55Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня