В Белоруссии за сутки выявили 921 заболевшего COVID-19

МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло на 921 до 22 973, умерли еще пять человек, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.

Накануне минздрав сообщал о 22 052 случаях инфицирования коронавирусом и о 126 умерших.

"Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий, проведено 263 543 теста", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что "уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тысяч". За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 тест-исследования.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что, по данным на 10 мая, в республике выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.