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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:53
https://ria.ru/20200510/1571242392.html
В Белоруссии за сутки выявили 921 заболевшего COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813291_0:0:2741:1541_1036x0_80_0_0_95ca95e28be2ea419fb0a531e3e4e6ea.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 921 заболевшего COVID-19

12:31 10.05.2020 (обновлено: 12:53 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник . Архивное фото
МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло на 921 до 22 973, умерли еще пять человек, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Накануне минздрав сообщал о 22 052 случаях инфицирования коронавирусом и о 126 умерших.
"Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий, проведено 263 543 теста", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что "уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тысяч". За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тысяч 772 тест-исследования.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.
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Там добавили, что, по данным на 10 мая, в республике выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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