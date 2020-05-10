Умер настоятель Покровского храма в Измайлово, заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От коронавируса скончался настоятель Покровского храма в столичном районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев, сообщает официальный сайт Московской городской епархии РПЦ.
"9 мая 2020 года на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев", - сообщает сайт.
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