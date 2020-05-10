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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:48
https://ria.ru/20200510/1571242364.html
Умер настоятель Покровского храма в Измайлово, заразившийся коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Умер настоятель Покровского храма в Измайлово, заразившийся коронавирусом

12:31 10.05.2020 (обновлено: 12:48 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От коронавируса скончался настоятель Покровского храма в столичном районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев, сообщает официальный сайт Московской городской епархии РПЦ.
"9 мая 2020 года на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев", - сообщает сайт.
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