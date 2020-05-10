Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1739 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 51 пациент, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, из больниц выписались 276 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.