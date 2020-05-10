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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:25
https://ria.ru/20200510/1571242268.html
Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739

12:25 10.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 6, достигнув 1739 человек, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1739 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 51 пациент, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, из больниц выписались 276 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
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