Площадь пожара в бывшем арсенале в Удмуртии составляет десять гектаров

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии, по уточненным данным, составляет 10 гектаров, к тушению пожара приступил вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее в правительстве региона агентству сообщили, что возгорание, произошедшее в субботу, локализовано, на какой площади, не уточнялось.
"На территории бывшего арсенала воинской части номер 86696, где проводилась утилизация боеприпасов силами ЗАО "Форпост Балтики Плюс", происходит пожар сухой растительности на площади 10 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания сухой растительности происходила детонация взрывателей к боеприпасам. По предварительным данным, пострадавших нет. В 04.00 мск в воскресенье к тушению пожара приступил вертолет Ми-8, прибывший в Удмуртию из Казани. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены более 270 человек и 74 единицы техники.