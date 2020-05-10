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2020-05-10T12:24
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Площадь пожара в бывшем арсенале в Удмуртии составляет десять гектаров
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РИА Новости

Площадь пожара в бывшем арсенале в Удмуртии составляет десять гектаров

12:24 10.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии, по уточненным данным, составляет 10 гектаров, к тушению пожара приступил вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее в правительстве региона агентству сообщили, что возгорание, произошедшее в субботу, локализовано, на какой площади, не уточнялось.
"На территории бывшего арсенала воинской части номер 86696, где проводилась утилизация боеприпасов силами ЗАО "Форпост Балтики Плюс", происходит пожар сухой растительности на площади 10 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания сухой растительности происходила детонация взрывателей к боеприпасам. По предварительным данным, пострадавших нет. В 04.00 мск в воскресенье к тушению пожара приступил вертолет Ми-8, прибывший в Удмуртию из Казани. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены более 270 человек и 74 единицы техники.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)Малопургинский районПроисшествия
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