Эстония первой получит от Японии препарат Avigan для лечения COVID-19

ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Эстония является первой страной, которая получит от Японии лекарство Avigan для борьбы с коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского МИД.
Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио партию лекарственного препарата Avigan, который прибудет в страну на следующей неделе. "То, что Эстония получит медикамент Avigan, - очень хороший пример международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я беседовал в четверг со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его", - приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.
МИД отмечает, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств. Эстония получит лекарство первой и будет обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.
Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1739 человек, за время пандемии скончались 60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.