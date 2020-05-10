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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:22
https://ria.ru/20200510/1571242198.html
Эстония первой получит от Японии препарат Avigan для лечения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

Эстония первой получит от Японии препарат Avigan для лечения COVID-19

12:22 10.05.2020
16980
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Эстония является первой страной, которая получит от Японии лекарство Avigan для борьбы с коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского МИД.
Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио партию лекарственного препарата Avigan, который прибудет в страну на следующей неделе. "То, что Эстония получит медикамент Avigan, - очень хороший пример международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я беседовал в четверг со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его", - приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.
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МИД отмечает, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств. Эстония получит лекарство первой и будет обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.
Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1739 человек, за время пандемии скончались 60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тосимицу МотэгиУрмас РейнсалуВОЗЭстонияЯпонияТокиоВ мире
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