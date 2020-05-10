Авиация тушит пожар на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три воздушных судна, в том числе самолет-танкер Ил-76 МЧС России привлечены к тушению пожара на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения в Малопургинском районе Удмуртии, площадь возгорания составляет 15 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения пожара используются два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что благодаря применению авиации удалось не допустить распространения огня. Площадь пожара в настоящее время составляет 15 гектаров.
"На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек", - отметил представитель ведомства.