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2020-05-10T13:54
https://ria.ru/20200510/1571242159.html
Авиация тушит пожар на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии
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РИА Новости

Авиация тушит пожар на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии

12:21 10.05.2020 (обновлено: 13:54 10.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииРабота наземной группировки МЧС России в Удмуртии
Работа наземной группировки МЧС России в Удмуртии
© Фото : МЧС России
Работа наземной группировки МЧС России в Удмуртии
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три воздушных судна, в том числе самолет-танкер Ил-76 МЧС России привлечены к тушению пожара на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения в Малопургинском районе Удмуртии, площадь возгорания составляет 15 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения пожара используются два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что благодаря применению авиации удалось не допустить распространения огня. Площадь пожара в настоящее время составляет 15 гектаров.
"На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек", - отметил представитель ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)Малопургинский районПроисшествия
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