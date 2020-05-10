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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:15
https://ria.ru/20200510/1571242072.html
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с COVID-19

12:15 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число лиц, скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье, за сутки выросло на девять, до 195, всего зафиксировано 20,5 тысячи случаев заражения, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 186 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 195 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе за сутки – 1133.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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