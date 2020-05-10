В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с COVID-19

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число лиц, скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье, за сутки выросло на девять, до 195, всего зафиксировано 20,5 тысячи случаев заражения, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 186 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 195 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионе за сутки – 1133.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.