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2020-05-10T12:15
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Замминистра просвещения: 700 тысяч детей не могут учиться дистанционно
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РИА Новости

Замминистра просвещения: 700 тысяч детей не могут учиться дистанционно

12:15 10.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинДмитрий Глушко
Дмитрий Глушко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Дмитрий Глушко . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У 700 тысяч детей в РФ нет технической возможности для полноценных занятий в дистанционной форме, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
"Порядка 700 тысяч детей сегодня, по которым мы знаем, в стране отсутствует компьютер или гаджеты для дистанционного обучения", - сказал Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что в силу этого было рекомендовано выставлять оценки за год по итогам тех, которые были получены до начала пандемии и перехода на удаленное обучение.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
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