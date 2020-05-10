Замминистра просвещения: 700 тысяч детей не могут учиться дистанционно

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У 700 тысяч детей в РФ нет технической возможности для полноценных занятий в дистанционной форме, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Он также отметил, что в силу этого было рекомендовано выставлять оценки за год по итогам тех, которые были получены до начала пандемии и перехода на удаленное обучение.