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2020-05-10T12:13
https://ria.ru/20200510/1571241957.html
История с ЧВК США ставит крест на карьере Гуаидо, считает эксперт
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РИА Новости

История с ЧВК США ставит крест на карьере Гуаидо, считает эксперт

12:13 10.05.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сообщения о подписании контракта между представителями венесуэльской оппозиции с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну усиливает позиции президента страны Николаса Мадуро, тогда как лидер оппозиции Хуан Гуаидо показывает себя в этой истории слабым организатором, действия которого - "гвозди в крышку гроба его политической карьеры", считает эксперт клуба "Валдай", директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
Ранее газета Washington Post сообщила, что представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 миллионов долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну и свержению Мадуро. Как сообщает издание, копия контракта была предоставлена самими венесуэльскими оппозиционерами при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp. Подписи Гуаидо на документе нет. Однако она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, также опубликованном Washington Post.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
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"Вообще, на мой взгляд, история выглядит, как дурной анекдот, и она, конечно, в очень негативном свете выставляет позицию лично господина Гуаидо, потому что он отрицал факт подписания такого договора и участия. В то же время сами американцы, Washington Post, этот договор опубликовали, две части - основной договор и приложение", - сказал Разумовский РИА Новости.
По мнению эксперта, соглашение вызывает большие вопросы с юридической точки зрения, и за фактом подписания такого договора могут последовать какие-либо серьезные юридические последствия для Гуаидо. "Мне кажется, достаточно оснований для его ареста и прочего официальными властями Венесуэлы", - отметил он.
"Сама история этих переговоров <…> в очередной раз демонстрирует Гуаидо как такого слабого политика, который ничего не в состоянии организовать, который не в состоянии как-то решительно и последовательно действовать, и, на мой взгляд, история, конечно, очень выгодна для Мадуро. Он раскрутит этот сюжет и получит на нем свои политические дивиденды", - считает эксперт.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
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В начале мая глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших были убиты. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям. Власти Венесуэлы задержали за участие в нападении 34 человека.
Разумовский напомнил, что попытка вторжения произошла примерно через год после прошлой неудачи Гуаидо, "когда 30 апреля он пытался поднять вторую волну восстания, когда был освобожден Леопольдо Лопес, который в итоге бесславно оказался в посольстве Испании". "Тогда это воспринималось как провал Гуаидо. И вот через год ровно очередная какая-то такая анекдотическая, бездарная история, от которой Гуаидо уже открещивается. На мой взгляд, это гвозди в крышку гроба политической карьеры Гуаидо", - отметил он.
По его мнению, что сейчас для Мадуро сложилась более благоприятная ситуация, несмотря на ужесточение американской риторики и политики и предъявление ему обвинений в наркотрафике.
"Сейчас в стране очень жесткий карантин, что, естественно, практически обнулило публичную политическую активность, и важно, что Венесуэла относительно успешно проходит этот карантин. Значительная часть оппозиции как раз призывает временно оставить политические разногласия и сплотиться для решения главного вызова, коронавируса, а Гуаидо выступает против временного перемирия для победы над пандемией. Происходит еще вся эта история, и понятно, как это выглядит в глазах и международного сообщества, и сторонников самой оппозиции, противников Мадуро внутри Венесуэлы", - сказал эксперт.
Он добавил, что, по его мнению, американцы разочаровались в Гуаидо. "И тот факт, что в их новом мирном плане, плане политического урегулирования, который они предложили два месяца назад, предполагался уход Гуаидо и наделение властью временного совета из пяти лидеров, конечно, отражает, что Гуаидо для них - списанный вариант, человек, не оправдавший надежды", - считает Разумовский.
При этом он напомнил, что у Гуаидо есть важный инерционный актив - то, что он был признан практически 50 странами. "То есть он в глазах своих сторонников имеет некую легитимность, и вот так обнулять его легитимность - тоже политически очень спорный шаг", - добавил эксперт.
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14 февраля, 21:30
Мадуро предрек Гуаидо тюрьму
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Хуан ГуаидоЛеопольдо ЛопесМВД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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